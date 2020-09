Il tempo immobile delle Sorelle Macaluso (Di giovedì 10 settembre 2020) Chi sono le Sorelle Macaluso? Cinque donne, ragazze e adolescenti, vivono sole nella grande casa da cui si scorge il mare. È un po’ lasciata andare, piena di oggetti, ninnoli, il servizio buono e le sciocchezze che specie una di loro raccoglie in giro, il tempo è immobile o destinato a raggelarsi come le loro liti, i legami, le fantasie che ciascuna nasconde. Gesti ripetuti, la bella il rossetto passato infinite volte sulla bocca, la piccola che la imita, una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Sensibilia8 : RT @Poesie_Erranti: Segrete moltitudini Minuto, immobile è appeso il tempo al filo di Crono. Un’acqua d’universo che languisce; la br… - kirk1815 : RT @mareeT_23: Faccio un regalo a mio padre, non gliene ho fatti molti. Lo porto a vedere una città che non conosce, rallento e lo aspetto… - marco_merighi : RT @Poesie_Erranti: Segrete moltitudini Minuto, immobile è appeso il tempo al filo di Crono. Un’acqua d’universo che languisce; la br… - krudotwit : Non ho fatto a tempo a pensare alla coppia di quinti belli alti e fisici che avremmo avuto schierando Marusic e Far… - greenone786 : RT @Poesie_Erranti: Segrete moltitudini Minuto, immobile è appeso il tempo al filo di Crono. Un’acqua d’universo che languisce; la br… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo immobile Il tempo immobile delle Sorelle Macaluso | il manifesto Il Manifesto Il tempo immobile delle Sorelle Macaluso

Chi sono le Sorelle Macaluso? Cinque donne, ragazze e adolescenti, vivono sole nella grande casa da cui si scorge il mare. È un po’ lasciata andare, piena di oggetti, ninnoli, il servizio buono e le s ...

Un'ottima Italia supera l'Olanda 0-1

Decide il gol di Barella nei minuti di recupero del 1° tempo. Gli azzurri balzano in testa al gruppo 1 L'Italia vince 1-0 contro l'Olanda alla Johan Cruyff Arena nella seconda giornata di Nations Leag ...

Chi sono le Sorelle Macaluso? Cinque donne, ragazze e adolescenti, vivono sole nella grande casa da cui si scorge il mare. È un po’ lasciata andare, piena di oggetti, ninnoli, il servizio buono e le s ...Decide il gol di Barella nei minuti di recupero del 1° tempo. Gli azzurri balzano in testa al gruppo 1 L'Italia vince 1-0 contro l'Olanda alla Johan Cruyff Arena nella seconda giornata di Nations Leag ...