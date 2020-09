Il calendario scolastico 2020-2021: tutte le date regione per regione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Qual è il calendario scolastico 2020 2021? Quando riaprono e chiudono le scuole quest’anno? Dopo la chiusura nel mese di marzo per l’emergenza coronavirus, il governo ha fissato la data di riapertura per lunedì 14 settembre 2020, ma diverse regioni italiane hanno deciso di far tornare a scuola gli studenti prima o dopo le elezioni e il referendum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 20 e il 21 settembre. Di seguito il calendario scolastico 2020-2021 regione per regione: ABRUZZO Primo giorno: 24 settembre 2020; Ultimo giorno: 10 giugno 2021, 30 giugno 2021 per ... Leggi su tpi

fransgese : @LegaSalvini Ma tu, da papà, non lo sai che l'orario e il calendario scolastico non sono decisi dal Ministro ma dal… - FabioQuellaltro : Liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara, a 5 giorni dall'apertura dell'anno scolastico 20/21 La pagina del calendari… - ICBucchianico : La Regione Abruzzo ha approvato il nuovo calendario scolastico regionale: inizio delle lezioni il 24 settembre, fin… - positanonews : Il Calendario scolastico della Regione Campania. Ecco le date tra le #news - ITTL_DDA : A.S. 2020/2021 – Calendario scolastico 2020/2021. D.G.R. n. 373/2020. -