Federica Panicucci, caos a Mattino Cinque: “Non te lo permetto” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Federica Panicucci si scaglia contro l’ex gieffina Daniela Martani durante una puntata di Mattino Cinque. Scintille durante la puntata di oggi di Mattino Cinque. Federica Panicucci infatti ha dovuto gestire una situazione molto complessa in studio. Una delle ospiti della puntata, l’ex gieffina Daniela Martani, ha infatti attaccato i media che secondo lei pubblicano esagerazioni sul coronavirus per creare allarmismo. La cosa non è andata giù alla conduttrice, che ha subito ripreso l’ospite sottolineando che le persone muoiono di Covid e che non c’è nulla su cui scherzare. La Panicucci ha poi sbottato dicendo che non le poteva permettere di diffondere notizie false durante la trasmissione. ... Leggi su bloglive

fede_panicucci : RT @robymallo: Federica Panicucci alla Martani: 'Non ho più neanche voglia di controbattere perché mi sembrano talmente inutili le cose che… - robymallo : Federica Panicucci alla Martani: 'Non ho più neanche voglia di controbattere perché mi sembrano talmente inutili le… - pbernardini304 : RT @belfiore_ale: Buongiorno Fiorai! Buon martedì! Lo so c’è ancora voglia di mare vero? Allora c’è ancora voglia di Festivalbar! Anni 90 t… - Alessia38014305 : @fede_panicucci ciao Federica sei brava fare mattino cinque Federica ti seguo sempre sono Alessia ho 14 anni ???????? - belfiore_ale : Buongiorno Fiorai! Buon martedì! Lo so c’è ancora voglia di mare vero? Allora c’è ancora voglia di Festivalbar! Ann… -