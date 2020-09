Dundee vuole costruire una propria arena da 4 mila posti (Di mercoledì 9 settembre 2020) La cittadina di Dundee vuole costruire una nuova arena sul suo territorio con una capienza di almeno 4 mila posti. Secondo il sindaco della città e i promotori dell’iniziativa l’investimento vale la candela, ossia la possibilità di ospitare eventi internazionali di esports facendo crescere in notorietà la città e attirando capitali esteri. L’arena potrà essere costruita vicino al Slessor Gardens. L’azienda che si occuperà del progetto e della costruzione, la Northern Lights arena Europe Limited (NLAE) ha annunciato di aver stipulato un accordo in esclusiva di 18 mesi con il comune di Dundee per la realizzazione del manufatto. Nell’opera sarà affiancata anche ... Leggi su esports247

