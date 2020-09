Dramma in Australia, surfista aggredito e ucciso da uno squalo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tragedia in Australia, surfista di 46 anni aggredito da uno squalo. L’uomo è morto a causa di una grave ferita alla gamba. Chiuse le spiagge. Australia, tragedia sulla Gold Coast, dopo un uomo di 46 anni è stato aggredito e ucciso da uno squalo bianco. Il 46enne è stato soccorso in acqua dai surfisti ma è morto a causa di una grave ferita alla gamba. Australia, 46enne aggredito da uno squalo: l’uomo è morto per una grave ferita alla gamba La tragedia si è consumata nella giornata dell’8 settembre sulla Gold Coast, in Australia. La vittima è un surfista di 46 anni, aggredito da ... Leggi su newsmondo

