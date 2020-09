Diletta Leotta, l’annuncio su Instagram: “E’ partita la caccia all’uomo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Diletta Leotta, protagonista assoluta dell’ultimo spot TV a marchio U-Power, presenta sui social una missione tutta speciale. “È partita ufficialmente la caccia all’uomo”, annuncia una gasatissima Diletta Leotta su Instagram. “@u.power official Aiutatemi anche voi a trovarlo! 💪 #trovaluomoupower”. Ai più il riferimento apparirà oscuro e indecifrabile.. Vediamo insieme cosa c’è dietro… Leggi anche –> Diletta … L'articolo Diletta Leotta, l’annuncio su Instagram: “E’ partita la caccia all’uomo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Carolus730 : @DelgeIl @CanettiQueen Mi ricorda tantissimo un commento sotto un post IG di Diletta Leotta che riporto per esclusi… - _vampirebarbie : Diletta Leotta 2.0 - Utente91303691 : RT @notpetko: 18 anni ed è già un ammasso di silicone in faccia EH MA LA BELLEZZA CAPITA CIT. DILETTA LEOTTA #uominiedonne - notpetko : 18 anni ed è già un ammasso di silicone in faccia EH MA LA BELLEZZA CAPITA CIT. DILETTA LEOTTA #uominiedonne - AngeloFurnari : Io come Diletta Leotta... incapace di contenere la mia sensualità.... o meglio la voglia di.............????????? -