Conte: "Nuovo lockdown totale è da escludere, solo chiusure territorialmente circoscritte" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non un Nuovo lockdown generale, ma possibili lockdown locali in zone circoscritte, ossia dove vengono a crearsi dei focolai. Lo aveva già detto e lo ha ribadito ancora oggi, intervenendo a "Stasera Italia" su Rete4, il Premier Giuseppe Conte, che ha spiegato:"Abbiamo elaborato uno strumento quello di un sistema di monitoraggio della curva epidemiologica di cui non disponevamo nella fase più acuta di questo strumento. Oggi noi abbiamo la possibilità di valutare eventuali soglie di criticità sino all'allarme rosso in modo circoscritto territoriale. Quindi tornare all'epoca in cui, di fronte a una pandemia, siamo costretti ad un lockdown di tutto il Paese, direi che siamo in una fase molto diversa, quindi lo escluderei"Sugli studi, ... Leggi su blogo

