Condò: “Corsa a tre per lo scudetto”. Non c’è il Napoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Paolo Condò, opinionista di Sky Sport e firma di Repubblica, ha parlato della griglia per lo scudetto in vista della prossima stagione, in un’intervista con Radio Kiss Kiss. Vedo Juventus, Inter e Atalanta in lotta per lo scudetto. Inserisco i bergamaschi perché è una squadra che fa bene da anni e non smobilita la rosa, vuol dire che rilancia le proprie ambizioni. Poi viene il Napoli, che gioca per un posto in Champions. Ovviamente sono valutazioni che andranno rimodulate in base al mercato. L'articolo Condò: “Corsa a tre per lo scudetto”. Non c’è il Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

