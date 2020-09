Calciomercato Parma: in arrivo Bellanova e Melegoni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Parma: riflessioni in corso per quanto riguarda Nehuen Perez, fatta per gli arrivi di Bellanova e Melegoni Ore frenetiche per il mercato in entrata del Parma. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sono in corso delle riflessioni per quanto riguarda l’acquisto di Nehuen Perez. Riflessioni legate alla formula del prestito biennale secco che valorizzerebbe il giocatore dell’Atletico Madrid senza la possibilità di comprarlo o ottenere un corrispettivo economico in cambio. Il club emiliano, intanto, ha definito gli arrivi di Bellanova e Melegoni in prestito dall’Atalanta. Molto vicino anche Ebrima Colley dei bergamaschi, sempre in prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

