Calciomercato, Napoli: sondaggio degli azzurri per Nandez del Cagliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) Spunta un nome nuovo per il Calciomercato del Napoli A riportare le ultime sul Calciomercato degli azzurri è la redazione di Sky Sport Il Calciomercato … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri

Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto nelle ultime ore Fulvio Marrucco, agente ed avvocato di Kalidou Koulibaly. “Nessuno conosce il prezzo di Kalidou, sicuramente in generale c’è stato ne ...La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione. “Sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. Per capitalizzare al massimo la potenza offensiva, dovrà per forza di cose ri ...