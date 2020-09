Banksy, a Roma la mostra fino ad Aprile 2021 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il rigore dell'architettura cinquecentesca da una parte, la dissacrante street art di Banksy dall'altra. È un meraviglioso incontro di età, mondi e modi di intendere l'arte, quello che si celebra a Roma in questo strano 2020: il Chiostro del Bramante ha dato il suo personale benvenuto alla mostra «Banksy - A visual protest», che fino al prossimo 11 Aprile darà ai visitatori la possibilità di avvicinarsi passo dopo passo all'artista sconosciuto più influente della nostra generazione. Oltre 100 le opere in esposizione, disposte lungo un percorso rigoroso che prova a raccontare il mondo e lo spirito di Banksy saltellando tra ironia, denuncia, politica, e – appunto – le più svariate forme di protesta sociale. ... Leggi su gqitalia

