Ancelotti: «Il mio consiglio a Zaniolo è non avere fretta, alla lunga vincerà la sua partita» (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti, anche lui come Zaniolo ha collezionato due infortuni alle ginocchia «Nei prossimi giorni lo chiamerò al telefono, ma deve stare tranquillo. Tornerà più forte di prima, glielo garantisco. Io mi sono fatto male 40 anni fa, ora la chirurgia ha fatto passi da gigante e anche le tecniche di riabilitazione sono in continuo aggiornamento. Sono sicuro che Zaniolo diventerà un fuoriclasse e questo, oltre che per la Roma, è un bene per l’Italia». Die infortuni, due stop, ma anche tante soddisfazioni, scudetti e Champions nella sua carriera. Pensò mai di smetter? «Mai, io combatto tutti i giorni una battaglia speciale con le mie ginocchia. Perché mi fanno ancora male, ma io non ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Ancelotti: «Il mio consiglio a #Zaniolo è non avere fretta, alla lunga vincerà la sua partita» Alla Gazzetta dell… - YankeeGoHome_ : Diteme quello che ve pare ma il sogno mio da SEMPRE si chiama CARLO ANCELOTTI - marcogar90 : RT @GoalItalia: Il mio nome è Rodriguez... James Rodriguez ?? Ancelotti ha il suo nuovo 'agente segreto' all'Everton ?? - GoalItalia : Il mio nome è Rodriguez... James Rodriguez ?? Ancelotti ha il suo nuovo 'agente segreto' all'Everton ?? - news24_napoli : Sabatini: “De Laurentiis come Lotito. Ancelotti, il mio pensiero. Conte… -