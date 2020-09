Alessia Marcuzzi, Temptation Island 2020: inizia il 16 settembre, cast e concorrenti (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Noi siamo la nostra luce, ricordiamolo sempre». Queste le parole che Alessia Marcuzzi ha scritto qualche giorno fa su Instagram. Non è un riferimento alla linea di prodotti di bellezza che ha lanciato da qualche mese e che si chiama, appunto, Luce, ma un invito a credere in se stessi, senza dipendere dagli altri. «È una frase che mi è tornata in mente in questi giorni a Temptation Island»,racconta Alessia, «quando ho sentito una ragazza dire: “Mi sono sempre messa al secondo posto nella coppia”. Avrei voluto andare da lei a dirle che bisogna imparare a splendere e a mettersi al primo posto, perché questo non significa amare di meno, significa farlo più consapevolmente. Solamente volendosi bene si possono rendere felici gli ... Leggi su aciclico

boschettini : @caprigeko amo prontissima sarò io il conduttore altro che alessia marcuzzi amo - zazoomblog : Isola dei Famosi torna a gennaio 2021 ma senza Alessia Marcuzzi - #Isola #Famosi #torna #gennaio #senza - _MinutForMinut : RT @marrmat: Özgür decide addirittura di passare parte del suo tempo sott’acqua e immediatamente il fandom si trasforma nell’Alessia Marcuz… - mjleysdoll : RT @JACKERSROCYRUS: Scusate ma @OrnellaVanoni che mette like al post di Alessia Marcuzzi con l'esibizione ai VMAs ??! L'ADORO ???? https://… - aaaaaalessia : RT @marrmat: Özgür decide addirittura di passare parte del suo tempo sott’acqua e immediatamente il fandom si trasforma nell’Alessia Marcuz… -