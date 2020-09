Al Maschio Angioino Piedigrottissima 2020 con un omaggio a Carosone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Torna puntuale nel cortile del Maschio Angioino l’edizione 2020 della “Piedigrottissima”, la manifestazione, diretta dall’attore e cantante, Ciro Giorgio, in programma nello storico castello di piazza Municipio, per il prossimo 22 settembre a partire dalle ore 20.30, seguita quest’anno, il giorno dopo alla stessa ora, da una seconda serata dedicata al mito Renato Carosone. Voluto dall’inarrestabile Giorgio, … Leggi su 2anews

Il capoluogo partenopeo, a settembre, regala un clima ancora estivo, meno turisti e tantissime opzioni per passare un fine settimana. Chi ama l’arte può visitare le numerose opere che la città campana ...La personale di Raffaele Ferrante, volto noto del trio comico "I ditelo Voi", che ha ottenuto un successo dietro l'altro in tv nel programma "Made in Sud", a teatro ed al cinema, è frutto dell'ispiraz ...