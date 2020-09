Aggressione a Salvini: la solidarietà della Meloni (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Solidarietà di Fratelli d’Italia a Matteo Salvini. Oggi in Toscana una ragazza lo ha aggredito e gli ha strappato la camicia e la catenina che aveva al collo. Mi auguro che la condanna di questo atto ignobile sia unanime e arrivi da tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Chi da settimane sta avvelenando il clima ad ogni costo pur di dipingere i propri avversari politici come nemici da abbattere deve assumersi le proprie responsabilità. Quello che sta accadendo è intollerabile per una nazione democratica”. Così Giorgia Meloni, leader di Fi, su facebook. La giovane che ha aggredito il leader della Lega, A.F.B, strappandogli camicia e rosario, è originaria del Congo, dove è nata 30 anni fa. Attualmente è impegnata nel servizio civile per il Comune di Pontassieve, ... Leggi su laprimapagina

Giorgiolaporta : Quanti democratici di #sinistra prenderanno le distanze dall'aggressione di #Pontassieve a #Salvini? O è normale st… - GiovanniToti : Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto c… - gualtierieurope : Oggi sono in #Toscana in sostegno al candidato del centrosinistra @EugenioGiani. Mi spiace apprendere di un'aggress… - Rickykanga : RT @GiovanniToti: Solidarietà all'amico Salvini per l'aggressione di questa mattina in Toscana. Invece di fare congetture sul fatto che sia… - MaryamSenada : RT @LegaSalvini: #PONTASSIEVE, AGGRESSIONE A SALVINI. LA GIOVANE, A.F.B, HA 30 ANNI, È ORIGINARIA DEL CONGO ED È IMPEGNATA NEL SERVIZIO CIV… -