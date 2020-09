Xbox Series S vs PS5: Microsoft ha 'sculacciato duramente' Sony con il reveal, parola di David Jaffe (Di martedì 8 settembre 2020) Questa mattina Microsoft ha annunciato ufficialmente (dopo alcuni leak trapelati online) l'esistenza di Xbox Series S, la versione più economica di Xbox Series X.Ovviamente il web si è scatenato e, tra pareri a favore o contro la console (soprattutto per il suo design), c'è anche quello di David Jaffe, il papà di God of War. Jaffe in un suo video pubblicato su YouTube si dice praticamente entusiasta dell'annuncio di Microsoft che, a detta sua, avrebbe sculacciato Sony che ancora non ha svelato nulla di nuovo sulla sua prossima console, PlayStation 5."La grande notizia (almeno per me) non è tanto il prezzo rivelato di Xbox Series S. La ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - ReGamertron : RT @Info_e_Games: Xbox Series X: prezzo e data di uscita svelati - - spaziogames : E finalmente abbiamo una data! #XboxSeriesS - Eurogamer_it : Per David Jaffe #Microsoft con la presentazione di #XboxSeriesS ha 'sculacciato' Sony. - GameIndustry_IT : Xbox Series S - Svelato il nuovo modello della console di Microsoft -