Us Open, Novak Djokovic: “Anche la giudice di linea ha bisogno di supporto” (Di martedì 8 settembre 2020) Novak Djokovic ritorna sulla squalifica che gli è stata inflitta agli Us Open in occasione degli ottavi di finale contro Carreno Busta. Il serbo ha voluto ringraziare i fan per i “messaggi positivi”, ricordando che anche “la giudice di linea che è stata colpito dalla palla ieri sera ha bisogno del supporto della nostra comunità“, E ancora: “Non ha fatto niente di male. Vi chiedo di rimanere particolarmente solidali e premurosi con lei durante questo periodo”. Poi annuncia che sta tornando in Europa per la stagione su terra rossa. Dear #NoleFam thank you for your positive messages.. Please also remember the linesperson that was hit by the ball last night needs our community’s support too. She’s done nothing wrong at ... Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Eurosport_IT : Finisce qui lo US Open di Novak Djokovic ??? Nole viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice d… - Eurosport_IT : Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria finale, lascia gli US Open per squalifica ? Qual è la vostra op… - sportface2016 : Il nuovo post di #Djokovic sui social - #UsOpen - CarmenEstradaC8 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport #UsOpen #T… -