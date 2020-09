"Un periodo bruttissimo, è stata dura". Impensabile: Gerry Scotti si commuove su Canale 5 (Di martedì 8 settembre 2020) Le sue sono parole da brividi. “Un periodo molto brutto”, dice Gerry Scotti (che torna in onda con tre programmi). A Tv Sorrisi e canzoni io conduttore racconta tutta la sua vita. Emozionatissimo alla prima puntata di Caduta libera, in onda su Canale 5. “Lo sono perché è l'814esima puntata e siamo pronti per farvi conoscere il nostro studio notevolmente migliorato e soprattutto la nostra campionessa che ci portiamo dietro dalla scorsa edizione”, racconta Gerry. Poi il conduttore dice: “E' stato un periodo duro e brutto per tutti quanti. Torniamo con l'intenzione di farvi compagnia e di sorridere. Vogliamo scacciare un po' i cattivi pensieri”. Si inizia con la voglia di far tornare a sorridere il pubblico. La mission di ... Leggi su liberoquotidiano

