Tour de France, Bennett vince la decima tappa, Roglic resta in giallo (Di martedì 8 settembre 2020) Sam Bennett ha vinto la decima tappa del Tour, 168,5 km da Ile d'Oléron a Ile de Ré, nell'estremo ovest della Francia. Splendida la volata dell'irlandese della Deceuninck, che ha resistito al ritorno ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : Nel 1983 l'unico italiano a vincere una tappa del Tour de France fu Riccardo Magrini alla tappa di Oléron ?? ?? ????… - RaiSport : ????? Positivo il direttore del #Tour #Prudhomme Positivo anche un dirigente a testa dei team #Ineos, #Ag2r,… - repubblica : Ciclismo, Tour de France: Sam Bennett vince allo sprint. Roglic resta in maglia gialla - MMoretti24 : ?? Quello di #Bennett ???? è il successo di tappa numero 13 al Tour de France per l'Irlanda: • Sean #Kelly - 5 vittor… - Natasha12834 : RT @RaiSport: #TDF2020 10ª tappa I due battistrada #Küng (Groupama-FDJ) e #Schär (CCC) ?? Streaming ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Il grande stress. Prima l’attesa per l’esito dei tamponi, scampato dai corridori ma non dal direttore della corsa, Christian Prudhomme, positivo al Covid e per sette giorni costretto a mollare il post ...(ANSA) - ROMA, 08 SET - L'irlandese Sam Bennett (Deveuninck-Quick Step) ha vinto la decima tappa del Tour de France, la Ile d'Oleron Le Chateau d'Oleron-Ile de Ré Saint Martin de Ré, di 168,5 chilomet ...