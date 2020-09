Svezia-Italia U21, Nicolato: “Troppa differenza a livello fisico” (Di martedì 8 settembre 2020) “Abbiamo giocato con la sensazione che se avessimo perso palla il passo diverso degli avversari li avrebbe portati in porta. È difficile perché si è vista la disparità tra una squadra in preparazione e una che è nel pieno del campionato: oggi c’è stata grande differenza”. Lo ha dichiarato il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, dopo il ko degli azzurrini a Kalmar contro la Svezia nella sesta gara di qualificazione all’Europeo di categoria. “La qualificazione è complicata, lo sappiamo, ma lo è per una serie di fattori come la presenza di tanti ragazzi nuovi in Nazionale – ha aggiunto Nicolato ai microfoni di Rai Sport -. E anche il lockdown ci ha dato degli scompensi a livello di ... Leggi su sportface

