Suarez, la Juventus pagherà un indennizzo al Barcellona (Di martedì 8 settembre 2020) La Juventus ha fretta di consegnare a Pirlo il prossimo bomber bianconero. La società ha da tempo l'accordo con Luis Suarez, ma il giocatore deve prima liberarsi dal Barcellona. Il club blaugrana non sta rendendo le cose facili all'uruguaiano e per farlo partire la società chiede un indennizzo.LA Juventus STRINGE PER Suarezcaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="300" Suarez (getty images)/captionEcco che la Juventus sta lavorando in tal senso per venire incontro al giocatore sudamericano. Paratici potrebbe utilizzare lo stesso metodo del Siviglia con Rakitic, ma filtra ottimismo e con ogni probabilità l'affare si farà. Nessun problema per l'ingaggio, con Suarez che andrà a guadagnare ... Leggi su itasportpress

marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - GoalItalia : Intesa Suarez-Juve sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione: si lavora sull'indennizzo da versare al Bar… - marcoconterio : ?? Intesa totale con Luis #Suarez per la #Juventus, non ci sono costi di transfer ma solo un indennizzo: c'è il via… - 40ena_s : RT @ju29roangel: Continua la ricerca di una prima punta in casa bianconera: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore… - ItaSportPress : Suarez, la Juventus pagherà un indennizzo al Barcellona - -