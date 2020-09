Sostenibilità, digitale e infrastrutture, le linee guida del Recovery Plan (Di martedì 8 settembre 2020) La bozza delle linee guida del Recovery Plan: sostenibilità, digitale e infrastrutture. ROMA – E’ stata anticipata dall’Ansa la bozza delle linee guida del Recovery Plan che saranno discusse nella riunione del Ciae di mercoledì 9 settembre 2020. Sono sei le missioni che si è posto il Governo per cercare di rilanciare l’Italia. Si tratta di un piano ambizioso che tocca diversi punti come infrastrutture, sostenibilità, verde e istruzione e ricerca. La speranza è quella di riuscire a far ripartire l’economia, messa in ginocchio dal lockdown. Digitalizzazione Il primo punto è sicuramente la digitalizzazione. ... Leggi su newsmondo

