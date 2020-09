Si suicida in diretta, Tik Tok non riesce a rimuovere il video (Di martedì 8 settembre 2020) Un utente di Facebook ha deciso di suicidarsi in diretta streaming. Il video è diventato virale su Tik Tok e l’azienda non è ancora riuscita a rimuoverlo. Tik Tok è alle prese con un problema drammatico che fatica a risolvere. È accaduto infatti che una persona di nome Ronnie McNutt abbia deciso di suicidarsi in … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

