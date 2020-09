Si suicida in diretta, il video diventa virale: l’avvertimento di TikTok (Di martedì 8 settembre 2020) Si suicida in diretta e il video fa il giro del mondo. I gestori non riescono a rimuoverlo e TikTok avvisa i suoi utenti che condividono le immagini Un uomo di 33 anni si è suicidato in diretta Facebook lo scorso 31 agosto sparandosi con un fucile in faccia. Dopo aver perso lavoro e fidanzata Ronnie McNutt ha deciso di porre fine alla propria vita. L’ha fatto facendolo vedere a milioni di persone in diretta ma Facebook ha subito rimosso il video dopo che era stato segnalato da moltissimi utenti per istigazione al suicidio. Quelle immagini però sono arrivate sul social cinese TikTok, utilizzato soprattutto dai minori. Il video è diventato ... Leggi su bloglive

