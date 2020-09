Roma, Riccardi in prestito al Pescara: è ufficiale (Di martedì 8 settembre 2020) Alessio Riccardi lascia la Roma. Il centrocampista classe 2001 si è trasferito al Pescara “in prestito fino al 30 giugno del 2021, con diritto di riscatto e contro riscatto“, come si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club giallorosso. Nel comunicato si legge: “Il calciatore classe 2001, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel match di Coppa Italia contro la Virtus Entella a gennaio del 2019. Il Club augura a Riccardi le migliori fortune per questa nuova esperienza”. Leggi su sportface

