Regionali 2020, Boccia a Barletta: 'Salvini col paracadute? Lascerei stare' (Di martedì 8 settembre 2020) Barletta - 'Potrei rispondere da ex paracadutista, nel senso che ho fatto, a differenza di Salvini, i lanci da militare ed è una cosa seria che Lascerei fare ai professionisti; se poi lo fa per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Un investimento di 300 miliardi di euro per creare 100mila posti di lavoro nel Sud Italia, puntando du decontribuzione, defiscalizzazione e cuneo fiscale. È il Piano lavoro presentato da Stefano Caldo ...

Sardegna, maltempo: temporali in arrivo

Cagliari, 8 settembre 2020 – Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emanato il bollettino regionale riguardo l’allerta maltempo nel sud dell’isola. L’allerta inizia alle ore 00:00 ...

