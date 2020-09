Protezioni non a norma importate dalla Cina, sequestro da 1,2 milioni su un conto di Irene Pivetti (Di martedì 8 settembre 2020) L’ex presidente della Camera è indagata per evasione, frode in pubblica fornitura e commercio Leggi su ilsecoloxix

_Facezia_ : @MauroDeMarco @giovannivernia Anche io ho fatto un tweet preoccupato al Ministro @paola_demicheli. Adulti e ragazzi… - stqrprincess : @queenamid4la @beststarrpilot vabbè te lo dico direttamente: concediti a papà stasera e non fate rumore, grazie (e usate protezioni) - fabiovaccargiu : @makkox le protezioni usate per la moto devono essere le stesse per chi usa o lo scooter o il monopattino perché qu… - Andrea0606061 : @figliodeifiori @matteo_Luk @EnricoStefano @materia__prima @LindaMeleo Riqualificare è ammodernare le barriere, uti… - agsavedme : io dal balcone vedo un bambino che abita nel mio cortile e gli dico scherzosa 'ciao calciatore' (perché vestito con… -

Ultime Notizie dalla rete : Protezioni non Protezioni non a norma importate dalla Cina, sequestro da 1,2 milioni su un conto di Irene Pivetti Il Secolo XIX Operai irregolari nei cantieri

Gli ispettori una volta entrati nel cantiere hanno rilevato che gli operai erano posizionati su un ponteggio che era privo di ogni protezione, inoltre gli stessi non solo non avevano firmato alcun ...

I diritti hanno le loro pretese e non dipendono dalla volontà dei titolari

Ogni tanto le parole che usiamo ogni giorno, molte volte al giorno, ci paiono d’un tratto nuove e strane, come se fosse la prima volta. La parola “diritti”, a me ieri. Prima per la notizia su Cesare B ...

Gli ispettori una volta entrati nel cantiere hanno rilevato che gli operai erano posizionati su un ponteggio che era privo di ogni protezione, inoltre gli stessi non solo non avevano firmato alcun ...Ogni tanto le parole che usiamo ogni giorno, molte volte al giorno, ci paiono d’un tratto nuove e strane, come se fosse la prima volta. La parola “diritti”, a me ieri. Prima per la notizia su Cesare B ...