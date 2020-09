Prezzo e uscita di Xbox Series X svelati, arriva anche Series S più economica (Di martedì 8 settembre 2020) La next-gen di casa Microsoft si fa finalmente più concreta. Dopo aver svelato al mondo – tra esperti e semplici appassionati – design e specifiche tecniche ufficiali della sua Xbox Series X, il colosso di Redmond ha infatti deciso di giocare a carte scoperte. E di aggiungere alcuni tasselli particolarmente importanti per definire la sua offerta di prossima generazione, e per sfidare a muso duro la rivale PS5. Windows Central, testata da sempre molto vicina a Microsoft, ha così messo sul piatto la data di uscita e il Prezzo di Xbox Series X, due notizie che si affiancano pure all’annuncio di Xbox Series S, versione più economica della console da ... Leggi su optimagazine

StefanoFassina : Molto preoccupanti le notizie su Aspi-Atlantia. Il prezzo da pagare ai soci in uscita non può essere un ulteriore r… - infoitscienza : Xbox Series X: prezzo e data di uscita UFFICIALI - Videogames - infoitscienza : Microsoft annuncia la console next-gen Xbox Series S: ecco prezzo e data di uscita - infoitscienza : Xbox Series S è ufficiale, ecco prezzo e possibile data di uscita - MashableItalia : RT @CandidoRomano: Ed ecco la nuova console #Microsoft entry level di prossima generazione: #XboxSeriesX @MashableItalia -

