Migranti, posti di blocco in Friuli e task-force interministeriale per adeguare gli hotspot. Lamorgese: “Priorità è salvaguardia salute” (Di martedì 8 settembre 2020) Un controllo dei confini, soprattutto nel nord-est, più stringente, lotta contro le organizzazioni di trafficanti e la creazione di una nuova task-force interministeriale di supporto alle autorità locali anche nell’adattamento dei centri di accoglienza all’emergenza Covid-19. Sono queste le tre linee parallele sulle quali si muoverà l’azione del governo nel tentativo di regolare i flussi migratori verso l’Italia che a luglio hanno subito un nuovo picco. Lo ha spiegato la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenuta dopo un incontro in Prefettura a Trieste incentrato proprio sulla gestione degli arrivi in Friuli-Venezia Giulia e dopo l’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo che ha portato ... Leggi su ilfattoquotidiano

