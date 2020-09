Martinez (ct Belgio): «Tutta la squadra è negativa al Covid-19» (Di martedì 8 settembre 2020) Il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha confermato come tutto il gruppo squadra sia risultato negativo ai tampon effettuati Si era creato il panico nella nazionale belga dopo la positività riscontrata a Brandon Mechele, che nella giornata di ieri aveva lavorato a parte insieme a Romelu Lukaku. A riportare la tranquillità ci ha pensato il ct del Belgio Roberto Martinez: «Tutti nel gruppo sono risultati negativi questa mattina». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

