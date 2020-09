Leonardo DiCaprio, un fotografo svela l'accordo che fece con l'attore negli anni '90 (Di martedì 8 settembre 2020) Un fotografo ha raccontato dell'episodio avvenuto negli anni '90, quando aveva scoperto Leonardo DiCaprio in una situazione per lui compromettente e dell'accordo che fece allora con l'attore. Leonardo DiCaprio è stato spesso pizzicato in questi giorni a fumare con una sigaretta elettronica. E forse a causa di queste foto, un fotografo ha raccontato di un loro accordo, fatto in passato: l'attore è sempre stato molto preoccupato del fatto che lo vedessero con una sigaretta. Perché non voleva che sua madre sapesse che fumava. In un'intervista su Page Six, il fotografo Steve Eichner ha presentato il nuovo libro, in uscita il 20 ottobre, ... Leggi su movieplayer

