Jean Alesi: "Leclerc come me: non deve rassegnarsi" (Di martedì 8 settembre 2020) "Trent'anni fa arrivai in Ferrari e in cinque anni vinsi appena un Gran Premio. Un pilota deve credere sempre nella sua macchina" Leggi su quotidiano

FormulaPassion : #F1, #Ferrari: secondo #Alesi #Leclerc non deve rassegnarsi - FormulaPassion : #F1 | Anche #Alesi celebra il successo francese - OhBryanTiLanci : Manca Jean Alesi a rischio infarto che momenti cadeva per sventolare la bandiera - TaroYamada80 : RT @antorendina: @TaroYamada80 @diegocatalano77 Magari Alesi sarà contento conoscendolo. Jean ha vinto qualcosa in più: l'amore dei Ferrari… - antorendina : @TaroYamada80 @diegocatalano77 Magari Alesi sarà contento conoscendolo. Jean ha vinto qualcosa in più: l'amore dei… -