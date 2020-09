Il super-commissario (Di martedì 8 settembre 2020) Brexit, Usa, Cina. La delega al commercio è cosa troppo pesante e delicata per l’Ue, visti i tempi. Troppe trattative aperte, meglio accentrare. C’è questo ragionamento alla base della scelta di Ursula von der Leyen di assegnare al suo fedelissimo in Commissione, il vicepresidente Valdis Dombrovskis, la delega lasciata libera dall’irlandese Phil Hogan. Il commissario di Dublino si è dovuto dimettere peraver violato le norme anti-covid che l’avrebbero voluto in isolamento per 14 giorni in Irlanda quest’estate in quanto di ritorno dall’estero. Invece ha partecipato ad una cena con altre 80 persone al suo Golf club. Da oggi Dombrovskis, già titolare di tutti i dossier macroeconomici in squadra von der Leyen, diventa di fatto un ‘super commissario’.Stesso partito ... Leggi su huffingtonpost

