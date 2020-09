Il numero di "omissis" e cinque domande: disastro-Covid, Nicola Porro e lo scacco matto a Conte (Di martedì 8 settembre 2020) Torna più scatenato che mai, Nicola Porro, con il suo Quarta Repubblica su Rete 4. La prima puntata della stagione è andata in onda ieri sera, lunedì 7 settembre. Nel mirino del conduttore, proprio come prima del breve stop estivo, Giuseppe Conte e il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus, di cui Porro non ha mai condiviso sostanzialmente nulla. A Quarta Repubblica vengono infatti proposte due slide che pongono parecchi interrogativi. Nella prima ci si concentra sui verbali Cts recentemente desecretati, sul dossier top secret. E si ricorda quanto segue: Notevole, come nota la redazione del programma, che vi siano 3.256 omissis e parti oscurate su un totale di 3.665 pagine. Dunque, la seconda slide, cinque domande con cui ... Leggi su liberoquotidiano

Una verità a macchie: in senso stretto, larghe chiazze di nero che coprono qua e là i novantacinque verbali del Comitato tecnico scientifico che da ieri sono stati resi pubblici, raccontando i retrosc ...

ROMA. Brutta impennata dei contagi da coronavirus, mentre dai 95 verbali del Comitato tecnico scientifico emerge «il divieto di divulgare i numeri alla stampa» e l’indicazione «ai lavoratori di non in ...

