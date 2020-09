“I resti carbonizzati nell’auto non sono di un cane, ma umani”: svolta nelle indagini della donna scomparsa a Crema (Di martedì 8 settembre 2020) I resti trovati carbonizzati nella sua Fiat Panda non sono di un cane ma umani: secondo gli inquirenti si tratta di ciò che rimane di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Crema lo scorso 15 agosto. La svolta nelle indagini sulla vicenda è arrivata al termine delle prime analisi eseguite all’Istituto di medicina legale di Milano dalle anatomopatologhe Cristina Cattaneo e Debora Mazzarelli, incaricate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cremona, Lisa Saccaro, di eseguire la perizia su una trentina di piccole ossa e lembi di tessuto. nelle prossime ore verrà effettuato anche l’esame del Dna, per stabilire con certezza se Sabrina sia morta bruciata nella sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

