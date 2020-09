Gigio e le condizioni di Raiola (Di martedì 8 settembre 2020) Il gioiello più importante di casa Milan è lui, Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto. E il tempo per il Milan sta scadendo, ci vuole una grande prodezza da parte del club sapendo che… GUARDA IL VIDEO L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Gigio Donnarumma ha un contratto in scadenza a giugno ed a gennaio – in assenza di rinnovo – sarebbe libero di firmare a zero per chiunque. A fornire gli ultimi sviluppi sul suo futuro è l'esperto di ...Sul tavolo di Mino Raiola sarà fatta recapitare questa proposta, che però non contiene – nelle sue macro zone – una condizione molto importante e cara all’agente italo-olandese: la clausola risolutori ...