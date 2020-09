Festa de L’Unità, Carretta e Mazza: “Il Pd riparte strada per strada” (Di martedì 8 settembre 2020) Viaggiare, superando le buche più dure. Rallentare per poi accelerare. Dopo il lockdown la politica del Partito Democratico sente la necessità di dover ripartire e lo fa accendendo il motore di un pulmino che seguirà un vero e proprio percorso urbano ed extraurbano, fatto di fermate dove a salire e scendere saranno idee, confronto, voglia di parlare del territorio e di contribuire a un programma condiviso in vista delle elezioni del prossimo anno a Torino. Ma non solo: sarà il momento per riappropriarsi della politica ragionata e condivisa, dando libertà alle proprie idee e opinioni, nel rispetto delle norme anticovid attraverso un vero e proprio tour. La Festa de L’Unità 2020 si sarebbe dovuta tenere a luglio con l’ambizioso programma di costruire un programma adatto al futuro candidato sindaco per Torino 2021, ma ... Leggi su nuovasocieta

gualtierieurope : Ci vediamo questa sera alla Festa Nazionale dell’Unità di #Modena. A partire dalle 21.30, intervistato da… - 6000sardine : Ieri sera eravamo con Lorenzo #donnoli alla festa dell’unità a #Modena per parlare della legge contro L’… - LegaSalvini : L'IRA DI ANDREA PUCCI: 'TEATRI CHIUSI MA LA FESTA DELL'UNITÀ SI FA' - casapensione : RT @catlatorre: Stasera sarò ospite alla Festa de l'Unità di Bologna al Parco nord. Con me @MonicaCirinna @ZanAlessandro @angyskill Franco… - nuovasocieta : Festa de L’Unità, Carretta e Mazza: “Il Pd riparte strada per strada” -