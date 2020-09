Dal Viminale 42 migranti "negativi" al Covid in Abruzzo. Poi la sorpresa: 5 positivi. L'ira di Marsilio (Di martedì 8 settembre 2020) “L'attenzione massima che la Regione Abruzzo sta dedicando alla tutela della salute ha portato a effettuare i tamponi ai 42 migranti arrivati da Lampedusa e alloggiati all'Hotel Continental di Vasto, nonostante fossero in possesso di un tampone negativo effettuato alla partenza. Il risultato emerso ha evidenziato che cinque migranti sono invece positivi e un tampone dovrà essere effettuato nuovamente perché risultato dubbio.". A rivelarlo è il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Il governatore spiega anche che "è immediatamente scattato il protocollo di sicurezza della Asl che ha isolato i migranti positivi. Rimane lo sconcerto per la leggerezza con cui queste persone vengono fatte ... Leggi su iltempo

