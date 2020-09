Conte: 'Governo ha l'obbligo di portare a casa il Recovery Plan. Draghi? Nessuna rivalità' (Di martedì 8 settembre 2020) parla delle elezioni regionali, ma anche della maggioranza di Governo e del Recovery Fund alla Festa dell'Unità di Modena. 'Vorrei non perdessimo di vista che queste elezioni intervengono in un ... Leggi su leggo

matteosalvinimi : #Salvini: Banchi con le rotelle? Il 26 agosto il commissario di governo, indicato da Conte e Azzolina, ha firmato u… - Adnkronos : #Vissani: 'Governo ha ucciso i #ristoranti, ora portiamo #Conte in tribunale' - matteosalvinimi : Unica soluzione: PORTI CHIUSI e GOVERNO A CASA. Il 20 e 21 settembre fatevi sentire col vostro VOTO, con Conte e La… - Rosyfree74 : RT @CastellinoLuigi: Rete4 fotocopia del Tg2 titolo “Conte in trasferta per salvare il governo “ospiti,Maglie, Casini e uno di Fratelli d’I… - QLaSharon2 : RT @anna11824: Conte va alla festa dell'Unità a ridere e a scherzare, quando sa che gli Italiani sono disgustati del modus operandi di ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Governo Conte a Modena Governo Rizzi (Grande Nord): l’intesa per l’autonomia c’è dal 2018, poi qualcuno ha preferito i 4 milioni di voti del Sud

di Monica Rizzi – “Sarebbe l’ora delle responsabilità e dei mea culpa, invece prendiamo atto che si continua sulle note della propaganda che hanno portato l’autonomia su un binario morto”. Sapete a qu ...

Giuseppe Conte, indiscreto di Rotondi: "Il suo motto? Non dare spiegazioni. Governo avanti anche col ko 6-1 alle regionali"

Gianfranco Rotondi la sa lunga sul futuro politico di Giuseppe Conte. Per il premier le prossime Regionali sono uno scoglio importante per il futuro del suo governo, ma per l'ex democristiano nulla ca ...

di Monica Rizzi – “Sarebbe l’ora delle responsabilità e dei mea culpa, invece prendiamo atto che si continua sulle note della propaganda che hanno portato l’autonomia su un binario morto”. Sapete a qu ...Gianfranco Rotondi la sa lunga sul futuro politico di Giuseppe Conte. Per il premier le prossime Regionali sono uno scoglio importante per il futuro del suo governo, ma per l'ex democristiano nulla ca ...