“Contagi in Sardegna colpa del governo”. Solinas contro gli errori ideologici dei giallofucsia (Di martedì 8 settembre 2020) Cagliari, 8 set – “La storia e’ semplice: in Sardegna il virus circolava pochissimo. Il governo ha bocciato il mio progetto per garantire ferie sicure a tutti e così i turisti hanno di fatto portato il Covid sull’isola, senza che nessuno li controllasse in partenza: si sono per lo più contagiati tra loro, e ora vengono rilevati al rientro a casa”. Va ancora all’attacco del governo giallofucsia il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, intervistato da Libero, sul picco di contagi registrato sull’isola ad agosto (in merito al quale il governatore intende chiedere i danni a Palazzo Chigi). “Passaporto sanitario bocciato per ragioni ideologiche” “Questo non significa assolutamente che esista un caso ... Leggi su ilprimatonazionale

