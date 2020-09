Belen: un finto suo amico la sfruttava per avere favori (Di martedì 8 settembre 2020) Si fingeva un diplomatico amico di Belen cercando trattamenti di favore: ha così affittato una camera in un albergo lussuoso a Capri ed anche uno yacht senza spendere nulla Ma la truffa è stata ben presto scoperta: Belen non conosceva affatto l’uomo che vantava essere suo amico e al quale sono scattate le manette ai polsi. La bella Belen è finita nel mezzo di una truffa UnaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Finto diplomatico si fingeva amico di Belén, la vita a scrocco a Capri tra barche e hotel di lusso - infoitcultura : Vacanze a scrocco con il nome di Belen: il finto amico truffa migliaia di euro - ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez, un truffatore si è finto suo amico e ha ingannato dei commercianti - DonnaGlamour : Si spaccia per amico di Belen e scrocca le vacanze: e la showgirl… - JohSogos : RT @ilgiornale: Si è finto un diplomatico croato amico di Belen Rodriguez per truffare hotel di lusso e noleggiatori di yacht a Capri ma è… -