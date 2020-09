Andamento stabile del contagio: 1.370 casi nelle ultime 24 ore, 10 i morti (Di martedì 8 settembre 2020) È di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All’aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri. Nessuna regione ha registrato zero contagi.La regione con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.Continuano ad aumentare i ricoveri, ma in maniera più blanda rispetto ai giorni scorsi: tra i 33.789 attualmente positivi (+796 da ieri) sono degenti in regime ordinario 1.760 pazienti ... Leggi su huffingtonpost

Uno studio sull'andamento dei prezzi di vari marchi e modelli indica che dopo 3-4 mesi i costi sono calati a sufficienza per fare un buon affare Quando un nuovo modello di smartphone sbarca sul mercat ...

Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa

(Teleborsa) - Brillante Piazza Affari, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L'Oro è sostanzialmente ...

