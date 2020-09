Analisi Auditel del pomeriggio di lunedì 7 settembre 2020 (Di martedì 8 settembre 2020) Si parte alle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 19% di share, poi c'è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e Uomini e donne che è al comando appena sotto la soglia del 25% di share. La curva blu di Rai1 con Oggi è un altro giorno scorre poco sotto la linea del 10% di share e con la curva dello Sportello di Forum poco sopra il 5% di share. In seguito vediamo la curva di Rai1 con Oggi è un altro giorno che si alza dopo la fine dello Sportello di Forum, per poi alzarsi ancora di più con il Paradiso delle signore che chiude al 16% di share. La curva di Canale 5 scorre poco sopra il 15% con Il segreto, mentre la linea di Rai1 cala con la fascia informativa del Tg1 al di sotto del 15% di share, per poi volare con la prima parte di Vita in diretta fin verso il 19% di share, quindi poi si stabilizza nella seconda ... Leggi su blogo

