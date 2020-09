Zanetti: «Lautaro Barcellona? Nessuna trattativa. Messi Inter non si poteva» (Di lunedì 7 settembre 2020) Javier Zanetti ha parlato del calciomercato nerazzurro: le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TyC Sports del calciomercato nerazzurro. VIDAL – «È un giocatore di grandi qualità e personalità, ma oggi è un giocatore del Barcellona». Lautaro MARTINEZ – «Sono molto felice per il momento che sta vivendo. Ha fatto moltissimo per arrivare in Nazionale, credo che l’Argentina possa avere il numero 9 per molti anni. Se andrà al Barcellona? Ad oggi non c’è Nessuna trattativa con il Barcellona per Lautaro». Messi ... Leggi su calcionews24

