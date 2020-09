Vincenzo De Luca indagato. Per la procura avrebbe favorito i suoi 4 autisti (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca è indagato dalla procura di Napoli. Secondo l’accusa il Governatore avrebbe favorito i suoi 4 autisti, a seguito di un lieve incidente stradale che lo vide coinvolto tre anni fa. Le ipotesi di reato sono falso e truffa: 4 vigili-autisti di Salerno promossi in Regione a “membri dello staff”.Questi i fatti a quanto risulta a Repubblica:Nel settembre del 2017 uno di loro travolse con l’auto di servizio con a bordo De Luca una ragazza in sella a uno scooter, guidando contromano. Fortunatamente per lei, l’incidente si risolse senza traumi e solo con un grande spavento. Sta di fatto che l’autista in questione, Claudio Postiglione, dopo poco tempo fu trasferito ... Leggi su huffingtonpost

fanpage : #DeLuca indagato per falso e truffa #7settembre - ItaliaViva : All’Hotel Renaissance di Napoli, con @Ettore_Rosato, abbiamo presentato le liste di Italia Viva per le prossime ele… - gennaromigliore : Italia Viva, grazie alla costante presenza del presidente @Ettore_Rosato sul territorio e all’entusiasmo dei nostri… - LenaPoros : RT @MediasetTgcom24: Il governatore Vincenzo De Luca indagato per l'assunzione di quattro suoi autisti #deluca - alessiodca7 : RT @HuffPostItalia: Vincenzo De Luca indagato. Per la procura avrebbe favorito i suoi 4 autisti -