Vincenzo De Luca indagato per falso e truffa: accusato di aver fatto favori (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli con l’ipotesi di abuso e truffa Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli con l’ipotesi di abuso e truffa. Quattro vigili urbani di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

