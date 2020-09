Un Posto al Sole, Viola (Ilenia Lazzarin) denuncia truffa online (Di lunedì 7 settembre 2020) Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola Bruni in “Un Posto al Sole” su Rai 3, ha comunicato ai suoi follower su Instagram l’esistenza di un profilo falso a suo nome che utilizzava la sua immagine per iniziative illecite, invitando a stare attenti e a segnalare account simili. Ilenia Lazzarin, l’interprete di Viola Bruni in “Un Posto al Sole”, ha fatto un annuncio su Instagram ai suoi follower. L’attrice ha parlatoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Defcon1979 : @xtebox non escludo invece parassiti. Acqua o sole sono sicuro a posto, ci deve essere altro come appunto un parass… - peterkama : Draghi è un amante del teatro classico. Giorgio dell’Arti riporta di spettatori che l’avrebbero visto “restarsene i… - sinapsinews : SAMUELE CAVALLO E LA PASSIONE PER IL CINEMA - Samuele Cavallo, attore, cantante, ballerino, volto in ascesa di Un P… - sinapsinews : NADIA CARLOMAGNO ricorda il film BARZELLETTE - Nadia Carlomagno, attrice, professoressa e volto della soap Un Posto… - sinapsinews : LELLO GIULIVO grande artista completo a 360 gradi - Il personaggio di Mariano Tregara, il boss interpretato magistr… -