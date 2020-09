Un nuovo album di Justin Bieber entro il 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Arriverà ? Le indiscrezioni continuano a rincorrersi a seguito delle dichiarazioni rese da una fonte anonima a HollywoodLife.com, che parlavano di un ritorno dell’artista dopo Changes. Del suo ritorno discografico, si racconta: “Justin ha annunciato la riprogrammazione del suo tour la prossima estate ed è davvero entusiasta, ma in realtà ha registrato nuova musica durante il lockdown e ha realizzato un progetto completamente nuovo. Justin ha già girato alcuni video musicali, i suoi fan avranno una grande sorpresa! Sarà un album pop, con una voce straordinaria, storie incredibili e successi che si rileveranno mondiali. La nuova musica arriverà il mese prossimo.” Queste dichiarazioni sono state supportate da una serie di tweet nei quali si lasciava ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album Justin Bieber potrebbe pubblicare un nuovo album entro la fine del 2020 MTV.IT Asaf Avidan, torna l’autore di Reckoning Song: “Il mio album nato in Italia durante la pandemia”

"Anagnorisis" è il titolo del nuovo lavoro, un termine greco che significa agnizione, l'improvvisa consapevolezza di una situazione reale. L'album è stato realizzato in collaborazione con ...

In uscita “Luci e ombre”, il nuovo album di inediti di Silvia Nair

ROVIGO - Il 9 ottobre esce in tutti i negozi tradizionali e in digitale “Luci e ombre”, il nuovo album di inediti di Silvia Nair, cantante e compositrice dalla straordinaria voce. Il disco sarà antici ...

