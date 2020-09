Supercoppa A1 2020, Cantù-Varese 81-72: cronaca e tabellino (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Acqua S.Bernardo Cantù si riscatta dopo la sconfitta di pochi giorni fa e vince il derby di ritorno contro l’Openjobmetis Varese in occasione della quarta giornata del gruppo A di Supercoppa 2020 di Serie A1. La squadra di Pancotto trova i primi due punti della rassegna con la vittoria maturata con lo score di 82-71. La sfida in sé non cambierà il destino del girone che ha visto Milano qualificarsi con la vittoria di Brescia, ma ottime le prove di Thomas e Johnson che danno fiducia a Cantù per il futuro. Tra le fila di Varese in doppia cifra Scola (26), Douglas (14) e De Nicolao (11). RECAP – Thomas apre il confronto, ma dall’altra parte del campo c’è subito la tripla di Douglas che vale il primo vantaggio Varese. I biancorossi proprio ... Leggi su sportface

