Scup sotto sgombero, attivisti: diamo servizi, ripensiamo la città (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – Il 7 settembre dello scorso anno, Roma si interrogava sul futuro di Lucha y Siesta, la casa delle donne finita sotto sfratto nel quartiere tuscolano di Roma. Un anno dopo nella stessa situazione si trovano i ragazzi di Scup, uno storico spazio sociale, ora ufficialmente sotto sgombero. RFI proprietaria degli stabili di via della Stazione Tuscolana a Roma, ha concesso due anni fa gli stabili tra Piazza Lodi e Piazza Ragusa in comodato d’uso gratuito. Ora il tempo e’ finito e RFI ha chiesto agli attivisti di riconsegnare le chiavi dell’immobile per via di una problematica relativa ad una inadempienza burocratica. “Una Cila in sanatoria, che non e’ ancora arrivata causa lockdown”, spiegano da Scup. Una scusa, ribattono senza mezze parole. ... Leggi su romadailynews

Il centro polivalente Sport e Cultura popolare, nel quartiere Tuscolano, rischia di chiudere: Rete ferroviaria italiana, proprietaria dei locali, ha concesso una proroga, ma l'intera area potrebbe ess ...

